Oculudentavis khaungraae больше не считается динозавром, фото: Archaeolearning Kent UK

https://racurs.ua/n142011-nauchnoe-zakrytie-samyy-malenkiy-dinozavr-okazalsya-yaschericey.html

Ракурс

Наименьший вид динозавров из когда-либо обнаруженных — Oculudentavis khaungraae, чьи останки были обнаружены в капле янтаря возрастом 99 млн лет, скорее всего, был древней ящерицей. Об открытии этого удивительного вида, который был близким к птицам динозавром, сообщалось в марте этого года.

Однако более детальный анализ найденных материалов заставил ученых изменить мнение. Поэтому маленьким динозавром Oculudentavis khaungraae пробыл довольно недолго, сообщает NBC News со ссылкой на статью-опровержение, опубликованную в Nature.

Oculudentavis khaungraae был размером с колибри и, как считается, охотился на насекомых. Найденный в янтаре череп этого вида имел длину всего 14,25 мм. Вес представителей этого вида вместе с хвостом, который, скоре всего, присутствовал у этих животных, учеными оценивается в 28 грамм.

Однако у Oculudentavis khaungraae обнаружился ряд черт, характерных именно для ящериц той эпохи, которых никогда не были замечены у птицеподобных динозавров. В частности, на близость этого вида к ящерицам и змеям указывают особенности зубов животного и строение черепа.

Ящерицы и змеи — это другая группа рептилий, чем динозавры. Обе группы эволюционировали от земноводных более 300 млн лет назад, но потом разошлись друг с другом. И хотя некоторые ящерицы сейчас похожи на динозавров, ближайшие родственники динозавров, живущие сегодня, — это птицы, которые развивались из них напрямую.

Такие «переквалификации» видов в палеонтологии не редкость, особенно это касается случаев выявления неполных образцов скелетов животных из неизвестных ранее групп.

Напомним, в 2018 году в Южной Корее обнаружили следы, оставленные маленькими динозаврами.