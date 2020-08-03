Под Киевом лоб в лоб столкнулись «Шкода» и BMW, есть жертвы и пострадавшие — фото и видео аварииhttps://racurs.ua/n142010-pod-kievom-lob-v-lob-stolknulis-shkoda-i-bmw-est-jertvy-i-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
Жуткое ДТП произошло сегодня вечером, 3 августа, на трассе под Киевом. На участке дороги между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Skoda.
В результате столкновения водитель BMW погиб на месте, трое пассажиров и водитель Skoda госпитализированы, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.
По предварительным данным, автомобиль BMW с польскими номерами на огромной скорости вылетел на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Skoda, двигавшийся навстречу.
Есть подозрения, что водитель BMW находился под воздействием наркотических веществ.
Автомобиль Skoda превратился в груду металла и слетел с дороги.
Как ранее писал «Ракурс», в Запорожской области автомобиль BMW вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN. Водитель BMW и трое пассажиров погибли на месте. Водитель грузовика доставлен в больницу.