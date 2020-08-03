ДТП под Киевом унесло жизнь человека, еще четверо пострадали. Фото: ОТВ

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Ракурс

Жуткое ДТП произошло сегодня вечером, 3 августа, на трассе под Киевом. На участке дороги между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Skoda.

В результате столкновения водитель BMW погиб на месте, трое пассажиров и водитель Skoda госпитализированы, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, автомобиль BMW с польскими номерами на огромной скорости вылетел на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Skoda, двигавшийся навстречу.

Есть подозрения, что водитель BMW находился под воздействием наркотических веществ.

Автомобиль Skoda превратился в груду металла и слетел с дороги.

Как ранее писал «Ракурс», в Запорожской области автомобиль BMW вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN. Водитель BMW и трое пассажиров погибли на месте. Водитель грузовика доставлен в больницу.