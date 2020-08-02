ДТП в Черкасской области. Фото: dsns.gov.ua

https://racurs.ua/n141935-troynoe-dtp-proizoshlo-v-cherkasskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-travmirovannye-foto.html

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Смертельное ДТП произошло в Черкасской области в воскресенье, 2 августа.

Около 7.00 возле села Деньги, что вблизи Черкасс, водитель микроавтобуса заснул за рулем и выехал на встречную полосу. В то время там ехало два «Жигули». В результате столкновения происшествия один человек погиб, еще четыри были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в сообществе «За рулем Черкассы» в Facebook, водитель автобуса в ДТП не пострадал, но 30-летнего пассажира госпитализировали с множественными переломами верхних конечностей. В «Жигулях» пострадал 64-летний мужчина с переломом голени, а у его жены была ситуационная реакция.

В другом автомобиле «ВАЗ» водитель погиб в результате удара. В больницу доставили 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, переломом ребер слева, скальпованою раной коленного сустава и гематомой бедра.

Напомним, 1 августа в Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и три пассажира погибли на месте.