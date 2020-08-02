Повысить зарплату работникам «скорой» пообещали в Минздраве. Фото: сайт Кличка

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Ракурс

Медикам и водителям скорой помощи должны поднять зарплаты.

В области экстренной медицинской помощи по состоянию на сейчас работает почти 40 тыс. медицинских работников. В Министерстве здравоохранения считают, что условия, в которых они работают — недопустимы. Такое заявление 2 августа сделал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, сообщает Минздрав на собственной странице в Facebook.

Глава ведомства заверил, что с 1 июля уже увеличили финансирование экстренной медицинской помощи на 40%, а с 1 сентября запланировали увеличение зарплат медработникам, в том числе и работникам «скорой».

В Минздраве предлагают внести изменения в госбюджет и прописать в документе увеличение зарплаты водителя «скорой» до 10−12 тыс. грн, диспетчера — 12−13 тыс. грн, фельдшера — 14−16 тыс. грн, а врача — 20−22 тыс. грн.

Степанов добавил, что в Украине есть почти 1 тыс. 800 карет скорой помощи, которым более 10 лет или вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансах станций ЭМП. В 2020 году планируют купить до 400 «скорых», а к 2022 году закупят еще 1 тыс. 400 спецмашин.

Кроме того, в Минздраве разработали конкретные показатели по улучшению качества работы экстренной медицинской помощи. Первый — это процент вызовов, которые вкладываются в нормативы времени проезда. Сегодня он составляет 31%. В 2021 году этот показатель составит не менее 60% и будет расти в течение 2022−23 годов.

Напомним, 15 июля Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн на доплаты медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусную инфекцию COVID-19.