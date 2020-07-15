7,4 млрд грн на коронавирусные доплаты медикам выделил Кабмин — зарплата в Украине

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На доплаты медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, 15 июля Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн. Эти средства перенаправят в Министерство здравоохранения из коронавирусного фонда.

Речь идет о дополнительных выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, а также другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме этого, министр здравоохранения Украины Максим Степанов по результатам сегодняшнего заседания правительства рассказал также о предстоящем повышении зарплат медикам.

По поручению президента было принято решение о повышении зарплат всем медработникам с 1 сентября 2020 года. Оно затронет и врачей, и медсестер, и младший медицинский персонал. Состоится повышение зарплаты врачей на 70% от тарифной сетки. В абсолютных цифрах это 3,5 тыс. грн. Среднему медперсоналу — на 50% от минимальной зарплаты (около 2,5 тыс. грн). И младшему медперсоналу, санитаркам, — на 25% от минимальной зарплаты — на 1250 грн, — рассказал во время онлайн-брифинга Степанов.



По его словам, в среду было принято решение о системном повышении зарплаты медикам.