Самодельное оружие и взрывчатку продавали дельцы на аукционах. Фото: HotGeo

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Продажу оружия организовали жители разных регионов Украины. Прокуратура Донецкой области разоблачила мужчин, которые изготавливали и сбывали оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы на милитари-аукционах в сети.

Подозреваемые организовали межрегиональную сеть сбыта. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора.

Правоохранители обнаружили, что в преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева. Мужчины в сговоре самостоятельно изготавливали оружие и продавали его на специальном сайте.







Полиция закупила у подозреваемых 47 кг пороха и поймала «предпринимателей» на горячем.

В настоящее время правоохранители проводят обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства, а также в их транспортных средствах. Уже изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для изготовления оружия.







Фигурантам производства грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет по ст. 263, ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без разрешения).

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донетчине разоблачили банду полицейских, которые сбывали оружие и продавали наркотики.