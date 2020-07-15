ОТО переведут на прямые отношения с госбюджетом — суть нового закона, фото — Киеввласть

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Объединенные территориальные общины (ОТО), которые уже утвердило правительство, перевели на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

В Раде 15 июля приняли в первом чтении законопроект, разграничивающий доходы и расходы между бюджетами районов и ОТО. Общинам фактически передали средства районов. За такое решение в зале нашлось 320 голосов нардепов.

Райбюджеты остались без базовой дотации, их сняли с прямых межбюджетных отношений с госбюджетом.

Законопроект меняет Бюджетный кодекс — унифицирует термин «бюджеты местного самоуправления», определяет состав доходов и расходов отдельно для бюджетов местного самоуправления и районных бюджетов.

Формирование районных бюджетов будет осуществляться за счет таких собственных доходов:

налог на прибыль предприятий и учреждений коммунальной собственности, учредителем которых является райсовет;

плата за лицензии и сертификаты хозяйственной деятельности, выданные РГА;

арендная плата за пользование имуществом, находящимся в коммунальной собственности;

арендная плата за водные объекты (до разграничения между общинами).

Все 1 тыс. 470 территориальных общин становятся независимыми, поскольку у органов власти районного уровня не будет рычагов административного и финансового воздействия.

Перед этим Рада во второй раз сняла с рассмотрения проект постановления о создании и ликвидации районов. Этот документ должны были рассматривать 14 июля, но вывели из повестки дня. Под парламентом сегодня проходили протесты по поводу нового разделения районов.