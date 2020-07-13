Рада отложила назначении местных выборов — стала известна причина, фото — Волынь 24

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Ракурс

Верховная Рада пока не будет рассматривать постановление о назначении местных выборов. Этот вопрос сняли с повестки дня парламента на 13 июля. Об этом с трибуны Рады заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Ранее профильный комитет Рады рекомендовал парламенту принять в целом проект постановления о проведении местных выборов 25 октября.

Сегодня в Раде срочно устраняли коллизию в проекте постановления о местных выборах. В нем забыли о райсоветах. Эту «коллизию» срочно исправляли.

В постановлении также говорится о проведении выборов не во всех местных советах, а только в областных и в Киеве. Более того, сделать это «слуги» намерены были до принятия решения об укрупнении районов.

Нардеп Роман Лозинский из «Голоса» написал, что эта некомпетентность может сорвать местные выборы, потому что в «Слуге народа» решили назначить выборы только в областные советы и заявили, что «ЦИК разберется и назначит во все советы и все районы, которые еще не созданы».

Стало известно, что нардепы хотят провести выборы в ОРДЛО и Крыму по отдельному закону. В Facebook Лозинский рассказал, что для этого собрание комитета организовали экстренно за 20 минут до начала пленарного заседания.

В проекте постановления указано, что выборы депутатов парламента АРК и в местные органы власти на временно оккупированных территориях не назначаются и не проводятся. В документе говорится, что местные выборы на этих территориях назначат в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Граждане Украины могут изменить свой избирательный адрес онлайн. Сделать это можно до 9 сентября.

Очередные местные выборы в Украине, согласно Конституции, должны состояться 25 октября 2020 года. Верховная Рада назначает выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения. Депутаты должны принять решение о местных выборах до 18 августа.