Как изменить адрес голосования на местных выборах, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n140440-kak-izmenit-adres-golosovaniya-na-mestnyh-vyborah-infografika.html

Ракурс

Местные выборы 2020 года стартуют с процедуры изменения избирательного адреса. Эта опция становится доступной для граждан с 1 июля.

Процедура изменения избирательного адреса необходима для того, чтобы избиратели, которые живут не по месту своей регистрации в паспорте или не имеют регистрации, смогли проголосовать осенью на местных выборах. Изменить адрес можно до 9 сентября.

Чтобы изменить избирательный адрес, необходимо подать бумажное заявление об изменении избирательного адреса в отдел ведения госреестра избирателей. Процедура доступна и онлайн.

Процедура в сети будет доступна только на официальном сайте Государственного реестра избирателей. Осуществить ее можно только при наличии электронной цифровой подписи. Заявление не надо будет сканировать и отправлять, оно непосредственно будет создаваться на сайте.

Необходимо вписать нужные данные и подгрузить подтверждающий документ об указанном адресе. В заявлении надо указать электронную почту, на которую потом пришлют сообщение об изменении избирательного адреса или об отказе в изменении.

Проверить данные о себе в Государственном реестре избирателей онлайн можно в кабинете избирателя на сайте госреестра.

В гражданской сети ОПОРА рассказали, что эта процедура актуальна для примерно 5 млн избирателей:

1,4 млн внутренне перемещенных лиц;

1 млн людей, которые не имеют зарегистрированного места жительства (те, кто потеряли место регистрации через суд, были сняты с места регистрации в общежитии после обучения, а зарегистрироваться в новом месте не смогли)

3,3 млн так называемых «трудовых мигрантов», у которых место регистрации в одном населенном пункте, а реально они живут в другом.

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