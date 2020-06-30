Каким политикам больше всего доверяют украинцы. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n140439-kakim-politikam-bolshe-vsego-doveryaut-ukraincy-socopros.html

Ракурс

В Украине прослеживается характерная тенденция, что политики, которые во время выборов пользовались наибольшей поддержкой среди избирателей, через несколько месяцев теряют высокие рейтинги. Социологическая служба Центра Разумкова с 17 по 24 июня провела соцопрос украинцев по всей территории страны, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Всем нынешним политикам украинцы чаще высказывали недоверие, чем доверие. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский сохранил самый высокий рейтинг. Ему пока что доверяет около 41% опрошенных, а 51% респондентов выразили недоверие.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумков доверяют 32% опрошенных украинцев, а 48% — высказали недоверие.

У остальных политиков рейтинги еще хуже. Так Юрию Бойко доверяют 22% украинцев, а 67% — не доверяют, показатели Святослава Вакарчука составляют 18% и 70% соответственно. Петру Порошенко выразили доверие 17% опрошенных, а 77% заявили о недоверии бывшему президенту. Юлии Тимошенко доверяют 14% украинцев, а 79% не верят лидеру «Батькивщины».

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют около 13% опрошенных, а 77% украинцев выразили ему недоверие. Показатели премьер-министра Дениса Шмыгаля 12% и 61%, генерального прокурора Ирины Венедиктовой — 8% и 50%, главы Офиса президента Андрея Ермака — 7% и 51% соответственно.

Кроме того, лишь 19% всех опрошенных украинцев считают, что Украина развивается в правильном направлении, а 61% респондентов заявили, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Также чуть больше 17% украинцев считают, что Украина способна в течение ближайших лет преодолеть свои проблемы. Около 44% опрошенных полагают, что на преодоление проблем понадобится намного больше времени. Около 17% заявили, что страна не сможет решить свои проблемы, а остальные респонденты не смогли ответить на этот вопрос.

Как ранее писал «Ракурс», в последние месяцы рейтинг Зеленского сильно просел. Все больше украинцев перестают доверять действующему президенту.