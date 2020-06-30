Яким політикам найбільше довіряють українці. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n140439-yakym-politykam-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-socopytuvannya.html

Ракурс

В Україні простежується характерна тенденція, що політики, які під час виборів користувалися найбільшою підтримкою серед виборців, через кілька місяців втрачають високі рейтинги. Соціологічна служба Центру Разумкова з 17 по 24 червня провела соцопитування українців по всій території країни, крім окупованих територій Донбасу та Криму.

Усім нинішнім політикам українці частіше висловлювали недовіру, ніж довіру. Проте, президент України Володимир Зеленський зберіг найвищий рейтинг. Йому поки що довіряє близько 41% опитаних, а 51% респондентів висловили недовіру.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумков довіряють 32% опитаних українців, а 48% — висловили недовіру.

У решти політиків рейтинги ще гірші. Так Юрію Бойку довіряють 22% українців, а 67% — не довіряють, показники Святослава Вакарчука становлять 18% і 70% відповідно. Петру Порошенку висловили довіру 17% опитаних, а 77% заявили про недовіру колишньому президенту. Юлії Тимошенко довіряють 14% українців, а 79% не вірять лідеру «Батьківщини».

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють близько 13% опитаних, а 77% українців висловили йому недовіру. Показники прем'єр-міністра Дениса Шмигаля 12% і 61%, генерального прокурора Ірини Венедіктової — 8% і 50%, голови Офісу президента Андрія Єрмака — 7% і 51% відповідно.

Крім того, лише 19% усіх опитаних українців вважають, що Україна розвивається у правильному напрямку, а 61% респондентів заявили, що події у країні розвиваються у неправильному напрямку.

Також понад 17% українців вважають, що Україна здатна протягом найближчих років подолати свої проблеми. Близько 44% опитаних вважають, що на подолання проблем знадобиться набагато більше часу. Близько 17% заявили, що країна не зможе вирішити свої проблеми, а інші респонденти не змогли відповісти на це питання.

Як раніше писав «Ракурс», за останні місяці рейтинг Зеленського сильно просів. Все більше українців перестають довіряти чинному президенту.