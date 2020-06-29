Рейтинг Зеленського. Фото: Молодий буковинець

https://racurs.ua/ua/n140412-zelenskym-vpershe-nevdovolena-bilshist-ukrayinciv-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, стрімко втрачає підтримку серед українців. Згідно з даними соцопитування, вперше за весь період його президентства кількість українців, які не схвалюють його дії, перевищила кількість виборців, яким подобається те, що робить Зеленський.

Так, в червні 38% українців заявили, що схвалюють дії і заяви Зеленського. Водночас незадоволені його роботою 45%. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У порівнянні з аналогічним опитуванням у травні, ситуація змінилася практично дзеркально. Минулого місяця було 47% задоволених діями Зеленського і 37% опитаних були протилежної думки.

Водночас дії Кабінету міністрів українці оцінюють ще більш негативно. Його роботою задоволені лише 23% опитаних, а 59% респондентів відповіли, що не схвалюють дії уряду.

Що стосується Верховної Ради, то її роботу схвалює 21% українців, а 62% відповіли, що незадоволені роботою парламенту.

Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом телефонного інтерв’ю. Було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленському довіряє 41% українців, а 50% — не довіряють.