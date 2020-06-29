Рейтинг Зеленского. Фото: Молодий буковинець

https://racurs.ua/n140412-zelenskim-vpervye-nedovolno-bolshinstvo-ukraincev-opros-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, стремительно теряет поддержку среди украинцев. Согласно данным соцопроса, впервые за весь период его президентства количество украинцев, которые не одобряют его действия, превысило число избирателей, которым нравится то, что делает Зеленский.

Так, в июне 38% украинцев заявили, что одобряют действия и заявления Зеленского. При этом недовольны его работой 45%. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

По сравнению с таким же опросом в мае, ситуация изменилась практически зеркально. В прошлом месяце было 47% довольных действиями Зеленского и 37% опрошенных были противоположного мнения.

При этом действия Кабинета министров украинцы оценивают еще более негативно. Его работой довольны только 23% опрошенных, а 59% респондентов ответили, что не одобряют действия правительства.

Что касается Верховной Рады, то ее работу одобряет 21% украинцев, а 62% ответили, что недовольны работой парламента.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом телефонного интервью. Были опрошены 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленскому доверяет 41% украинцев, а 50% — не доверяют.