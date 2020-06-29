Погода в Украине. Фото: Pexels

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Погода в Украине 30 июня будет дождливой, осадки ожидаются во многих регионах. Температура воздуха ночью составит 16−21° (на западе — 14−16°), днем — 27−32° (на западе — 23−25°).

Синоптики прогнозируют завтра дожди во многих регионах. Не ожидаются осадки только в южных и восточных областях, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 июня будет пасмурной, днем ожидается дождь. Температура воздуха поднимется до 16−18° ночью и до 26−28° днем. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16° ночью и 23−25° днем. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет солнечной 30 июня. Столбики термометров ночью опустятся до 18−20°, днем — поднимутся до 30−32°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 30 июня также будет пасмурной, с дождями. Ночью температура опустится до 16−18°, днем воздух прогреется до 28−30°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет теплой, без осадков. Термометры ночью покажут 16−18°, днем — 27−29°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье на протяжении суток будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха 15−17°, днем — 25−27°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 июня будет относительно спокойной. На протяжении дня возможны незначительные возмущения.

Как сообщалось, сильные ливни с новой силой ударили по Закарпатью — вчера в горных районах западной области на протяжении двух часов выпала 20-дневная норма дождей. Из-за этого уровень воды в реках стремительно поднялся, в Межгорском районе сошли оползни.