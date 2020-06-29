Сильные ливни снова ударили по Закарпатью – фото и видео очевидцев

https://racurs.ua/n140406-livni-i-opolzni-na-zakarpate-popali-na-video.html

Ракурс

Сильные ливни с новой силой ударили по Закарпатью — вчера в горных районах западной области на протяжении двух часов выпала 20-дневная норма дождей. Из-за этого уровень воды в реках стремительно поднялся, в Межгорском районе сошли оползни.

С 15.30 до 17.30 зафиксирована активная грозовая деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. 119 мм за два часа. Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни, — говорится в сообщении Закарпатской ОГА.

В Межгорском районе пострадал Торунь — поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтопило новостройку и два жилых дома.

Как рассказал в Фейсбук заместитель городского головы Межгорья Иван Кость, ливень привел к ужасным последствиям — разрушению домов, автодорог, подсобных зданий, мостов, а также к масштабным оползням.

В сети появилось фото и видео очевидцев паводка на Закарпатье.