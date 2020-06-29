Сильні зливи знову вдарили по Закарпаттю — фото і відео очевидців

https://racurs.ua/ua/n140406-zlyvy-ta-zsuvy-runtu-na-zakarpatti-potrapyly-na-video.html

Ракурс

Сильні зливи з новою силою вдарили по Закарпаттю — вчора у гірських районах західної області впродовж двох годин випала 20-денна норма дощів. Через це рівень води у річках стрімко піднявся, у Міжгірському районі сталися зсуви ґрунту.

З 15.30 до 17.30 зафіксовано активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами. 119 мм за дві години. Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту, — йдеться у повідомленні Закарпатської ОДА.

У Міжгірському районі постраждав Торунь — потічок перетворився на повноводну ріку і зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено новобудову та два житлових будинки.

Як розповів у соціальні мережі Фейсбук заступник міського голови Міжгір’я Іван Кость, злива призвела до жахливих наслідків. А саме руйнування будинків, автодоріг, підсобних будівель, мостів, а також масштабні зсуви ґрунту.

У мережі з’явилося фото та відео очевидців паводку на Закарпатті.