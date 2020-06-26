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Паводок в Україні. Фото: ДСНС

Паводок на Буковині повністю зруйнував аварійний міст (ФОТО, ВІДЕО)

26 чер 2020, 12:53
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Повені й надалі продовжують руйнувати інфраструктуру на території України.

На Буковині сильні потоки води зруйнували аварійний міст між селами Маршинці та Лунка. Річка Прут, над якою був зведений міст, піднялася більше ніж на 8 м та повністю зруйнувала об'єкт. Про це 26 червня повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук на власній сторінці у Facebook.

Керівник області заявив, що тепер необхідно терміново будувати новий міст.

Зруйнований міст. Фото: Сергій Осачук у Facebook


Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні очікуються підтоплення у Одеській та Вінницькій областях, бо вийдуть з берегів річки Дністер, Прип’ять та Тиса.

Джерело: Ракурс


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