Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

Паводок на Буковине полностью разрушил аварийный мост (ФОТО, ВИДЕО)

26 июн 2020, 12:53
999

Наводнения продолжают разрушать инфраструктуру на территории Украины.

На Буковине сильные потоки воды разрушили аварийный мост между селами Маршинцы и Лунка. Река Прут, над которой был возведен мост, поднялась более чем на 8 м и полностью разрушила объект. Об этом 26 июня сообщил председатель Черновецкой областной государственной администрации Сергей Осачук на собственной странице в Facebook.

Руководитель области заявил, что теперь необходимо срочно строить новый мост.

Разрушенный мост. Фото: Сергей Осачук в Facebook


Напомним, синоптики предупредили, что сегодня ожидаются подтопления в Одесской и Винницкой областях, потому что выйдут из берегов реки Днестр, Припять и Тиса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров