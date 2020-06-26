Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n140314-pavodok-na-bukovine-polnostu-razrushil-avariynyy-most-foto-video.html

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Наводнения продолжают разрушать инфраструктуру на территории Украины.

На Буковине сильные потоки воды разрушили аварийный мост между селами Маршинцы и Лунка. Река Прут, над которой был возведен мост, поднялась более чем на 8 м и полностью разрушила объект. Об этом 26 июня сообщил председатель Черновецкой областной государственной администрации Сергей Осачук на собственной странице в Facebook.

Руководитель области заявил, что теперь необходимо срочно строить новый мост.

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня ожидаются подтопления в Одесской и Винницкой областях, потому что выйдут из берегов реки Днестр, Припять и Тиса.