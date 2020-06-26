Последствия взрыва на Позняках, фото: МВС

https://racurs.ua/n140313-vzryv-na-poznyakah-klichko-rasskazal-chto-budut-delat-s-povrejdennym-domom.html

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Взрыв в Киеве в многоквартирном доме в Дарницком районе произошел утром 21 июня и унес жизни пяти человек.

Этот дом будет полностью демонтирован, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время сегодняшнего видеобрифинга.

Уже сейчас разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов, чтобы не навредить соседним домам, — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что специальная комиссия осуществила обследование соседних секций у многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41.

В результате специалисты не обнаружили повреждений соседних секций и дома на ул. Григоренко, 41, которые могли бы привести к их обвалу.

На основе этой информации, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры, — отметил Кличко.

Он добавил, что выводы о причинах взрыва сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Соответствующая экспертиза пока продолжается. Также над установлением причин взрыва работают правоохранители.

Я надеюсь, что в ближайшие дни у нас будет экспертная оценка из этих источников, — отметил Кличко.

По его совам, городские власти сейчас работают над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома, чтобы люди как можно быстрее смогли получить денежные компенсации, которые уже выделил город.

Эти средства мы уже выделили — от 50 до 100 тыс. грн на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы, — подчеркнул Кличко.

Также людям могут оказать дополнительную помощь.

Кличко также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить новое жилье пострадавшим, уже выданы 12 сертификатов на квартиры. Еще в течение месяца должны выдать остальные 28.

Городская власть решит вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жители, — резюмировал мэр Киева.

Напомним, в МВД назвали основную версию причин взрыва на Позняках.