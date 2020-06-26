Последствия взрыва на Позняках, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n140299-vzryv-v-kieve-nazvana-osnovnaya-versiya-sledstviya.html

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Взрыв в десятиэтажном доме в Дарницком районе Киева утром 21 июня мог произойти из-за несоблюдения технологии поверки счетчиков сотрудниками «Киевгаза».

Это в настоящее время основная версия следствия, по которой работает полиция и прокуратура, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».

Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам и огромным проблемам в жизни жителей этого дома, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки и были сообщения свидетелей, что был запах газа, — отметил Геращенко.

Замминистра сообщил, что в настоящее время в этом деле никому не пред’являли подозрений. Если будет достаточно оснований считать, что причиной взрыва стали непрофессиональные действия сотрудников «Киевгаза», могут быть поданы иски в суд о компенсации всех расходов, понесенных жителями этого дома и государством.

В цивилизованных странах — тот, кто нанес ущерб, то за это отвечает, — подчеркнул Геращенко.

Он отметил, что в Украине 83% домохозяйств имеют доступ к газу.

Каждое такое домохозяйство, если за газом не следить, может быть местом взрыва, — добавил замминистра.

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко сообщил, что по факту этого взрыва начато уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Назначено проведение ряда экспертиз, чтобы установить причины взрыва. Он добавил, что в рамках этого уголовного производства в помещениях «Киевгаз» были изъяты документы у должностных лиц, отвечающих за безопасность обслуживания пострадавшего дома.

Жертвами взрыва, который произошел около 10.00 21 июня, стали пять человек. Дом получил значительные повреждения, пока что спасатели и полиция не пропускают в него жителей из-за угрозы возможного дальнейшего обрушения.

Напомним, вчера жителям пострадавшего от взрыва дома начали вручать сертификаты на квартиры.