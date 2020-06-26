Во время протестов в Гонконге, фото: «Власть»

https://racurs.ua/n140298-sankcii-protiv-kitaya-za-gonkong-podderjal-senat-ssha.html

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Сенат США в четверг почти единогласно поддержал законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении китайских чиновников, которые подрывают автономию Гонконга.

Под санкции могут попасть чиновники, причастные к резонансному закону «О национальной безопасности в Гонконге», который, по мнению американских властей, подрывает принцип «одна страна — две системы», на условиях соблюдения которого Гонконг передали под контроль КНР в 1997 году, сообщает издание Politico.

Под санкции также могут попасть юридические лица и банки, которые обслуживают китайских чиновников, причастных к принятию этого закона.

Соавторами документа стали демократ Крис Ван Холлен и республиканец Пэт Туми. Также законопроект получил поддержку со стороны Белого дома.

Теперь этот законопроект еще должна поддержать Палата представителей Конгресса США, после чего его отправят на подпись президенту страны Дональду Трампу.

В прошлом месяце высший законодательный орган Китая — Всекитайское собрание национальных представителей поддержал резолюцию, которая предусматривает разработку закона «О национальной безопасности для Гонконга». Этот закон, как ожидается, позволит центральной власти КНР вводить в Гонконг своих силовиков и осуществлять экстрадицию в материковый Китай задержанных.

Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Китай в нарушении международных обязательств в связи с этим законом.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в конце мая заявил, что «Гонконг больше не является автономным от Китая».