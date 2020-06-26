Андрей Балонь, фото: Кировоградская ОГА

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Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало 25 июня при вымогательстве взятки на сумму 1,8 млн грн.

Также задержан один из чиновников этой ОГА. Об этом экс-нардеп, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил в своем Telegram-канале.

По информации следствия, чиновники ОГА предложили руководителю регионального отделения одного из органов госвласти в области дать взятку в сумме 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности, сообщает пресс-служба НАБУ.

Соответствующая сумма должна была передаваться траншами.

Первый транш — на сумму 100 тыс. грн — чиновники получили в июне. При получении второго, на сумму 250 тыс. грн, их задержали.

Продолжаются следственные действия.

Взятку в размере 1,8 млн грн требовали от начальника Госпотребслужбы за сохранение его в должности. Об этом в своем Фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на информированные источники.

По его словам, чиновник Госпотребслужбы сообщил о вымогательстве взятки правоохранителям. В доме у Балоня прошли обыски, правоохранители нашли большие суммы денег, в частности, деньги, которые сотрудники НАБУ обозначили как взятку.

Кировоградскую ОГА Балонь возглавил в ноябре 2019 года. Во время своего заседания 25 июня Кабмин согласовал отставку Балоня с должности главы ОГА. О причинах принятия такого решения тогда не сообщалось.

Напомним, в начале июня в Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые, прикрываясь якобы связями в Верховной Раде и Кабмине, «продавали» должность главы Харьковской ОГА.