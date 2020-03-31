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Ракурс
Гео Лерос, фото: «Цензор.НЕТ»

«Пленки Ермака»: Лерос рассказал, за сколько «продают» должность губернатора

31 мар 2020, 13:57
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Гео Лерос, народный депутат из фракции «Слуга народа», недавно обнародовавший так называемые «пленки Ермака», назвал цену, за которую в коррупционный способ можно «приобрести» должность главы Тернопольской облгосадминистрации.

По словам Лероса, на отрывках видеозаписей, которые он видел, эта должность оценивалась в 2−3 млн долл. США. Об этом он заявил в комментарии изданию НВ.

Я слышал (на записях — ред.), что за назначение губернатора Тернопольской области — 2 млн долл. или 3 млн долл., — какие-то такие цифры были, — заявил народный избранник.

Лерос 29 марта опубликовал резонансные видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака якобы обсуждает вопрос назначения неназванных лиц на государственные должности.

Напомним, вчера стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с «пленками Ермака» возбудило уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены по четырем статьям Уголовного кодекса.


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