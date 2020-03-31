«Плівки Єрмака»: Лерос розповів, за скільки «продають» посаду губернатора

Гео Лерос, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n136031-plivky-iermaka-leros-rozpoviv-za-skilky-prodaut-posadu-gubernatora.html

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Гео Лерос, народний депутат із фракції «Слуга народу», котрий нещодавно оприлюднив так звані «плівки Єрмака», назвав ціну, за яку в корупційний спосіб можна «придбати» посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

За словами Лероса, на уривках відеозаписів, котрі він бачив, ця посада оцінювалася у 2−3 млн дол. США. Про це він заявив у коментарі виданню НВ.

Я чув (на записах — ред.), що за призначення губернатора Тернопільської області — 2 млн дол. або 3 млн дол., — якісь такі цифри були, — заявив народний обранець.

Лерос 29 березня опублікував резонансні відеозаписи, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака — брата очільника Офісу президента Андрія Єрмака нібито обговорює питання призначення неназваних осіб на державні посади.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) у зв’язку з «плівками Єрмака» порушило кримінальну справу. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за загалом чотирма статтями Кримінального кодексу.