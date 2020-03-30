«Плівки Єрмака»: ДБР відкрило провадження через оприлюднені Леросом матеріали

ДБР відкрило кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n135999-plivky-iermaka-dbr-vidkrylo-provadjennya-cherez-opryludneni-lerosom-materialy.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) за заявою очільника Офісу президента Андрія Єрмака порушило кримінальну справу у зв’язку з поширенням матеріалів щодо нібито «торгівлі» державними посадами (так званих «плівок Єрмака»).

Йдеться про оприлюднені нещодавно нардепом зі «Слуги народу» Гео Леросом відеоматеріали, на яких особа, схожа на брата голови Офісу президента Дениса Єрмака, проводить «співбесіди» щодо призначення на державні посади. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 190 — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 344 — втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища;

ч. 2 ст. 328 — розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки;

ч. 1 ст. 364 — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура за позовом Лероса, пов’язаним із «плівками Єрмака», відкрила кримінальне провадження.