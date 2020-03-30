«Пленки Ермака»: ГБР открыло производство из-за обнародованных Леросом материалов

ГБР открыло уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса, фото: ГБР

https://racurs.ua/n135999-plenki-ermaka-gbr-otkrylo-proizvodstvo-iz-za-obnarodovannyh-lerosom-materialov.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) по заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака возбудило уголовное дело в связи с распространением материалов о якобы «торговле» государственными должностями (так называемых «пленок Ермака»).

Речь идет об обнародованных недавно нардепом из «Слуги народа» Гео Леросом видеоматериалах, на которых лицо, похожее на брата главы Офиса президента Дениса Ермака, проводит «собеседования» относительно назначения на государственные должности. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 190 — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 344 — вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения;

ч. 2 ст. 328 — разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 364 — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Напомним, сегодня стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура по иску Лероса, связанным с «пленками Ермака», открыла уголовное производство.