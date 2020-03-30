САП завела дело по «пленкам Ермака». Скриншот из видео

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Ракурс

«Пленки Ярмака» — видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, якобы продает должности в государственные структуры — стали причиной открытия уголовного производства Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

САП открыла производство по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Уголовное производство зарегистрировано 30 марта руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369−2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица) Уголовного кодекса Украины.

САП отмечает, что в своем обращении народный депутат Лерос просит проверить причастность одного из руководителей Офиса президента Украины к совершению указанного преступления. Речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке, ведь именно его брата Дениса Ермака нардеп обвиняет в торговле должностями. Досудебное расследование будут вести детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, что глава Офиса президента уже заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с якобы его братом Денисом. Заявляя об обращении в полицию, Ермак отметил, что хочет «всестороннего расследования обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в сети».

Как сообщалось, ранее журналисты установили оператора, помощника и «клиентов» брата главы офиса Зеленского, который торговал должностями.