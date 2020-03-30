"Пленки Ермака»: журналисты установили оператора, помощника и «клиентов» брата главы офиса Зеленского, фото — Фейсбук Н.Седлецкой

https://racurs.ua/n135967-plenki-ermaka-jurnalisty-ustanovili-operatora-pomoschnika-i-klientov-brata-glavy-ofisa.html

Ракурс

«Пленки Ермака» взорвали политическую ситуацию в Украине в разгар пандемии и накануне ключевых голосований в Раде. Журналисты установили вероятных фигурантов разговоров.

Как оказалось, коррупция на самом высоком уровне все же продолжается, несмотря на заверения президента о честности его команды. В сети вслед за «пленками из ГБР», «пленками Гончарука» появились и «записи Ермака». Вчера нардеп Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что он торговал должностями во власти.

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат — помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

«Схемы», которые ранее получили от Лерос 20 часов записей, устанавливали ключевых фигурантов, включая лицо, осуществлявшее запись. Журналисты сообщили, что на записях отсутствует четко зафиксированная передача денег непосредственно самому Денису Ермаку. Но его помощник и автор съемки подробно обсуждают, сколько будет стоить кандидату та или иная должность, и как распределяется полученная прибыль между участниками схемы, включая долю брата нынешнего главы ОП.

Помощники и «оператор» Ермака

«Схемы» выяснили, что помощника Ермака зовут Сергей Шумский. Именно он составляет график встреч и согласовывает их участников. В разговорах он рассказывает, что его цель — деньги. После одной из встреч он подробно описывает как распределились средства только за ее организацию: «Я себе вот с этой суммы беру трешку, Денису идет пятерка. Почему? Потому что мы ушли в сторону — а он дальше ху*рит».

Шумский из Червонограда, они с Денисом Ермаком вместе получали отличие роты «Донецк» полка «Днепр-1» в 2016 году. В октябре прошлого года Денис Ермак и Сергей Шумский основали вместе общественную организацию «Украинское бюро национального развития». В одном из видео речь шла о таких намерениях, чтобы можно было «не парясь, людей заводить» и вносить «чисто благотворительные взносы».

«Схемам» также удалось установить лицо, которое осуществляло запись. Его зовут Дмитрий Штанько. Ему 39 лет, он из Харькова, закончил тамошний университет внутренних дел. Журналисты отмечают, что пока сложно сказать, кто и что двигало автором съемки — работал ли он по собственной инициативе или на частный заказ, или записи осуществлялись в рамках работы правоохранительных органов.

«Клиенты» брата главы ОП

Также журналистам удалось установить фигурантов записей, которые, вероятно, встречались с Ермаком.

Руслан Комар-Черный осенью 2019 года подавал декларацию кандидата на должность председателя Тернопольской ОГА. На записях именно он якобы обсуждает с Ермаком возможность занять этот пост. Во времена Януковича Комар-Черный руководил одним из районов Тернопольщины. В конце концов, Зеленский назначил другого человека на должность главы ОГА.

Комар-Черный не захотел комментировать видео, попросил сбросить его на телефон, а затем на сообщения не отвечал.

Другой фигурант — Анатолий Хмилькивский, который на протяжении 2015−2017 лет руководил агентством по развитию Черкасского областного совета. На видео обсуждается возможность его работы в должности заместителя председателя Одесской ОГА.

Напомним, что глава Офиса президента уже заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с его братом Денисом. Заявляя об обращении в полицию, Ермак отметил, что хочет «всестороннего расследования обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в сети».