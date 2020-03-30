В Киеве уже 102 больных COVID-19

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Карантин в Киеве продолжается, но с каждым днем ​​количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За последние сутки были зарегистрированы 20 новых случаев инфицирования, общее количество заболевших в столице — 102 человека.

Заболели 11 женщин в возрасте от 20 до 62 лет и девять мужчин в возрасте от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в городскую больницу № 4, трое — в городскую больницу № 9, другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что «хороших новостей сегодня нет».

Кличко также рассказал, что из 20 новых больных четверо — члены одной семьи. Кроме того, в Киеве два человека вылечились от коронавируса, их выписали из Александровской больницы.

Мэр призвал киевлян соблюдать правила карантина, ведь коронавирусом болеют не только пожилые люди, но и молодежь.

Отвергну один из стереотипов и скажу: вирус поражает не только пожилых людей. В столице два случая заболевания детей. И многие заболевшие молодые люди. Некоторые пациенты, немного старше 30, — в тяжелом состоянии! — добавил он.

Глава города обратился к киевлянам и призвал их думать головой, а не устраивать тусовки и ездить на шашлыки.

Кто-то считает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, к кому, к сожалению, еще не дошло. Я не прошу, а рекомендую: подумайте наконец головой! … Вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что пронесет, а потом ни одна система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболели и будут в больнице! Посмотрите на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет! Посмотрите на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний! Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, поездки толпами на природу, то нас всех ждет большая катастрофа! — сказал Кличко.

Как сообщалось, коронавирусом в Украине по состоянию на 10.00 30 марта инфицированы уже 480 человек, за сутки было зафиксировано 62 новых случая заболевания. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве — 102 больных, Черновицкой области — 75 случаев, Тернопольской области — 60 случаев, Черкасской области — 50 больных, Киевской области — 49 инфицированных.