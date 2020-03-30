В Україні зросла кількість інфікованих коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135951-koronavirus-v-ukrayini-pomerlyh-vje-11-infikovanyh-480.html

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Коронавірусом в Україні інфіковані вже 480 осіб, за добу було зафіксовано 62 нових випадки інфікування.

Також зросла кількість осіб, які померли від COVID-19. Станом на 10.00 в Україні зареєстровано 11 летальних випадків, два з них — за останню добу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Випадки інфікування зареєстровані у 23 областях України, а також у місті Київ. Найбільша кількість випадків зареєстрована у столиці — 102 хворих, Чернівецькій області — 75 випадків, Тернопільській області — 60 випадків, Черкаській області — 50 хворих, Київській області — 49 інфікованих.

Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 2 тис. 264 повідомлень про підозру на COVID-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу в Києві додав, що 52% заражених — жінки, 48% — чоловіки. Також він зазначив, що всі особи, яких лікарі визнають контактними особами хворих на коронавірус, будуть змушені проходити двотижневу обсервацію.

Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі додав, що на Донеччині за останню добу були зареєстровані чотири нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Усі — в Маріуполі. Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок — 72 та 95 років. Загалом у Донецькій області вже шестеро хворих на коронавірус.

Нагадаємо, у Кропивницькому COVID-19 виявили у водія маршрутного таксі. Внаслідок цього 30 березня в обласному центрі тимчасово припиняють роботу автобуси чотирьох маршрутів.