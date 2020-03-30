Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135949-koronavirus-v-ukrayini-covid-19-vyyavyly-u-vodiya-marshrutky-v-kropyvnyckomu-na-ternopilschyni.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у водія маршрутного таксі в Кропивницькому.

Внаслідок цього 30 березня в обласному центрі тимчасово припиняють роботу автобуси чотирьох маршрутів. Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП «Паритет-Сервіс», водії маршрутних таксі № 77, № 104, № 112 та № 113. У колеги цих шоферів виявили коронавірус. Про це повідомила прес-служба міської ради.

У мерії наголосили, що медики, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі. Крім того, в технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.

Зростає кількість заражених і на Тернопільщині. Голова Монастириської районної державної адміністрації Павло Дронь на власній сторінці Facebookповідомив, що на території району вже 47 хворих. Серед інфікованих 25 працівників медичної сфери — семеро лікарів, 12 медичних сестер та шестеро молодших медсестер. Інші інфіковані це п’ятеро дітей, двоє держслужбовців, священник та завідувачка дитячим садком.

Нагадаємо, що у Закарпатській області 19 осіб заразилися коронавірусом під час служби в церкві. Виявилося, що на церковній службі була присутня жінка, у якої першої в Мукачево діагностували коронавірус. Всі інші контактні особи перебувають на самоізоляції з 23 березня.