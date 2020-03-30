Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у водителя маршрутного такси в Кропивницком.

Вследствие этого 30 марта в областном центре временно прекращают работу автобусы четырех маршрутов. Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ЧП «Паритет-Сервис», водители маршрутных такси № 77, № 104, № 112 и № 113. У коллеги этих шоферов обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

В мэрии подчеркнули, что медики, которые непосредственно контактировали с больным, находиться в карантинном режиме. Кроме того, в техническом парке продлится проверка на соблюдение принятых санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

Растет количество зараженных и на Тернопольщине. Председатель Монастыриской районной государственной администрации Павел Дронь на собственной странице Facebook сообщил, что на территории района уже 47 больных. Среди инфицированных 25 работников медицинской сферы — семь врачей, 12 медицинских сестер и шесть младших медсестер. Другие инфицированные это пять детей, два госслужащих, священник и заведующая детским садом.

Напомним, что в Закарпатской области 19 человек заразились коронавирусом во время службы в церкви. Оказалось, что на церковной службе присутствовала женщина, у которой первой в Мукачево диагностировали коронавирус. Все остальные контактные лица находятся в самоизоляции с 23 марта.