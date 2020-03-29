Карантин в Украине: в Закарпатской области 19 человек заразились коронавирусом во время службы в церкви

В Мукачево 19 человек заразились коронавирусом во время службы в церкви

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Карантин в Украине был продлен до 24 апреля, однако не все придерживаются введенных правил. Так, в Мукачево проводили церковную службу. На ней присутствовала женщина, у которой первой в городе диагностировали коронавирус.

После этого был установлен круг контактировавших с ней лиц. Это 51 человек — все прихожане той же церкви, которые присутствовали на службе. У 19 из них также обнаружили коронавирус. Об этом сообщил замглавы Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко в Facebook.

По его словам, все контактные лица находятся на самоизоляции с 23 марта. Биоматериалы еще отправят в киевскую лабораторию для подтверждения результатов.

Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале отметил, что все инфицированные лица контактировали с заболевшей женщиной в церкви — это участники церковного хора. Все они чувствуют себя хорошо, в больницу их не госпитализировали. Они находятся на амбулаторном лечении у себя дома под присмотром врачей.

Также врачи устанавливают круг лиц, с которыми контактировали эти инфицированные. Они также будут на самоизоляции, их проверят на коронавирус.

Как известно, в Киеве по состоянию на утро 29 марта обнаружили 82 случая инфицирования. Столица пока что удерживает печальное лидерство среди всех регионов страны. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них девять летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена фактически во всех областях страны.