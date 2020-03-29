Карантин в Україні: у Закарпатській області 19 осіб заразилися коронавірусом під час служби в церкві

У Мукачеві 19 осіб заразилися коронавірусом під час служби в церкві

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Карантин в Україні було продовжено до 24 квітня, проте не всі дотримуються введених правил. Так, в Мукачево проводили церковну службу. На ній була присутня жінка, у якої першої в місті діагностували коронавірус.

Після цього було встановлено коло осіб, що контактували з нею. Це 51 людина — всі парафіяни тієї ж церкви, які були присутні на службі. У 19 з них також виявили коронавірус. Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко в Facebook.

За його словами, всі контактні особи перебувають на самоізоляції з 23 березня. Біоматеріали ще відправлять у київську лабораторію для підтвердження результатів.

Журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі зазначив, що всі інфіковані особи контактували з хворою жінкою в церкві — це учасники церковного хору. Усі вони почувають себе добре, до лікарні їх не госпіталізували. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні у себе вдома під наглядом лікарів.

Також лікарі встановлюють коло осіб, з якими контактували ці інфіковані. Вони також будуть на самоізоляції, їх перевірять на коронавірус.

Як відомо, в Києві станом на ранок 29 березня виявили 82 випадки інфікування. Столиця поки що утримує сумне лідерство серед усіх регіонів країни. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10.00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них дев’ять летальних, п’ять пацієнтів одужали (четверо дорослих, одна дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена ​​практично у всіх областях країни.