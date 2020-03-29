У Києві за добу знайшли коронавірус у восьми людей віком до 40 років, одужали двоє хворих, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135927-u-kyievi-za-dobu-vyyavyly-koronavirus-u-vosmy-ludey-vikom-do-40-rokiv-odujaly-dvoie-hvoryh.html

Ракурс

COVID-19 діагностували впродовж доби у восьми нових хворих.

Всі ці випадки коронавірусу підтвердили у осіб до 40 років. Інфікувалися четверо жінок від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка і троє чоловіків від 33 до 40 років, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Серед них — лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону. Шестеро киян, які захворіли, на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів. По одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню № 4, — написав міський голова у Фейсбук.

Водночас Кличко повідомив, щоу столиці двоє людей вилікувались від COVID-19, їх виписали з Олександрівської лікарні.

Загалом у Києві станом на ранок 29 березня виявили 82 випадки інфікування. Столиця поки утримує сумне лідерство з-поміж усіх регіонів країни. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10.00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена фактично в усіх областях країни.