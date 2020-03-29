COVID-19: в Україні зареєстрували 418 хворих, за добу виявили понад 100 інфікованих, фото — Ракурс

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В Україні зафіксовано 418 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10.00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

З них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена фактично в усіх областях країни, за минулу добу до переліку додалася Кіровоградська область (4 випадки), а от хворого із Миколаївської області статистики МОЗ перевели до Києва. Найбільше хворих у Києві (82) і Тернопільській області (57).

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернув увагу, що впродовж доби у Черкаській області виявили 43 нових випадки COVID-19. Крім того, він зауважив на брифінгу, що в Україні продовжує збільшуватися частки хворих у віці 31−40 років.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.