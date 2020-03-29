Коронавірус у 24 медиків: в районі на Тернопільщині інфікувалися ще четверо лікарів, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135921-koronavirus-u-24-medykiv-v-rayoni-na-ternopilschyni-infikuvalysya-sche-chetvero-likariv.html

Ракурс

Спалах коронавірусу у Тернопільській області має яскраво виражений медичний акцент. У Монастириському районі області захворіли 24 медпрацівники.

За останню добу на COVID-19 захворіли ще четверо медиків. Про це повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь.

Всього у районі хворіє 41 особа, серед яких 7 лікарів, 11 медсестер, шість молодших медсестер, два держслужбовці, один священик, одна завідуюча дитсадком і дві дитини.

Дронь розповів, що в районній лікарні перебуває 8 осіб, решта 29 хворих із легким станом перебувають на самоізоляції.

Загалом у Тернопільській області вчора зафіксували 43 випадки коронавірусу, одна людина померла.

Всього 29 березня в Україні зареєстровано 356 випадків COVID-19, з них дев’ять — летальні. Учора «Ракурс» повідомляв, що із дев’яти заражених на Рівненщині померли вже двоє.