Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили в організмі ще у двох дітей 13 та 14 років та жінки з Монастириського району Тернопільської області.

Хворі перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Стан дітей середньо-важкий, а матері — відносно-задовільний. Також тут лікується одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Про це 28 березня повідомляється на сторінці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Крім того, повідомляється, що в реанімації знаходиться 1,5 річна дитина з Кременецького району. Дитя перебуває у важко-стабільному стані, їй діагностували пневмонію. Зазначається, що заразити дитину міг родич, який повернувся з Польщі.

У Івано-Франківську коронавірусом заразилися двоє медичних працівників. Як повідомив мер міста Руслан Марцінків у відеозверненні на власній сторінці у Facebook, зараження зафіксовано у співробітника обласного перинатального центру.

За його словами, наразі у лікарнях Івано-Франківська експрес-тести на коронавірус дали позитивний результат у 13 пацієнтів з пневмонією. Шестеро осіб перебувають у реанімації.

У Київській області також збільшилася кількість заражених коронавірусом. Перший випадок зараження СOVID-19 зафіксували в місті Буча. Як повідомив директор Ірпінської центральної міської лікарні Антон Довгопол у Facebook, громадянин поскаржився на самопочуття своєму сімейному лікарю, той відправив його до інфекціоніста. Пацієнта переведуть в опорну лікарню Білої Церкви. Осіб, які контактували із зараженим, вже встановили.

Нагадаємо, у Чернівецькій області загальна чисельність хворих на коронавірус складає вже 59 осіб. У медичних закладах лікуються чи лікувалися 24 особи. Ще 35 осіб не мають симптомів, тому лікуються амбулаторно.