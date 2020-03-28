Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус у Чернівецькій області продовжує поширюватися.

Станом на сьогодні загальна чисельність хворих на коронавірус в регіоні від першого встановленого випадку складає 59 осіб. У медичних закладах лікуються чи лікувалися 24 особи. Ще 35 осіб не мають симптомів, тому лікуються амбулаторно. Про це 28 березня повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на власній сторінці в Facebook.

Обласна влада повідомляє, що у важкому стані перебувають троє заражених — вони зараз на кисневій дотації. Ці пацієнти перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні № 1 та обласній клінічній лікарні. Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook заявив, що обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує ввести особливий режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборонити міжобласне пересування пасажирського транспорту.

Станом на сьогодні в Чернівецькій області п’ятеро осіб вилікувалась від COVID-19, одна людина померла.

Нагадаємо, cтаном сьогоднів Україні підтверджено 311 випадків зараження на коронавірус. Таким чином, за останню добу виявлено 93 нових випадки інфікування COVID-19.