Київ посилює карантин. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135907-koronavirusnyy-karantyn-u-kyievi-zaboronyly-robotu-stomatologiy-dokument.html

Ракурс

Спалах коронавірусу в Києві призвів до того, що столична влада тимчасово обмежила надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків.

Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог. Про це йдеться у розпорядженні, яке опубліковане на веб-сторінці Київської міської державної адміністрації.

За словами, радника Київського міського голови й секретаря штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Бондаренка, не працюватимуть ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія та дитяча стоматологія. Бондаренко пояснив, що небезпечно надавати стоматпослуги людині, яка заражена коронавірусом. Чиновник наголосив, що такий пацієнт може не підозрювати, що є інфікованим і переносити хворобу у легкій формі.

Як відомо, станом на сьогоднішній ранок у Києві підтверджено захворювання 74 осіб коронавірусною інфекцією COVID-19.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключав можливість запровадження в столиці більш суворих обмежень у зв’язку з коронавірусом. Градоначальник скаржиться на безвідповідальність людей, які маючи підозру на коронавірус, приховують свій діагноз.