Пандемія коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2594-pandemiya-koronavirusu-yak-jyvut-na-karantyni-italiya-ssha-brytaniya-ta-inshi-krayiny.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу та карантин, який нині діє у більшості країн світу, вніс значні корективи в повсякденне життя мільярдів людей. «Ракурс» поцікавився в українців, які мешкають у Китаї, Канаді, США, Великій Британії, Італії та Польщі, як змінився їхній побут в умовах боротьби з невидимим ворогом та максимальної ізоляції.

Коронавірус у світі: як зараз живе Китай

За словами Анастасії, яка живе в сусідній провінції з Хубеєм, звідки й поширився SARS-CoV-2, понад два тижні тому з лікарень виписали більшість пацієнтів, а також частково зняли карантин і дозволили працювати.

«Багато фабрик, компаній відновили свою роботу, але досі виконуються всі заходи, які були при жорсткому карантині. Дезінфекція всюди, без маски навіть до ліфта не пустять. В нас вже +28 і важко носити респіратор, але я в ньому завжди і всюди. Обов’язково перевіряють температуру: при вході в супермаркет, при виході з будинку, в метро, в автобусі — всюди. У торговельних центрах тепловізори. Минулого тижня я пішла з подругою в кав’ярню — при вході нам поміряли температуру і записали дані (телефон і паспорт). Якщо хтось захворіє, його одразу знайдуть по камерах і посадять на карантин всіх, хто був поруч. В самому кафе нас з подругою розсадили десь на півметра одна від одної, все протерли дезінфікуючими засобами, дали антисептик на руки і обприскали повітря. Запускають до десяти осіб. Інші можуть взяти напій із собою або чекати на вулиці», — розповідає Анастасія.

Спортзали також працюють, а з 1 квітня в Китаї почнуть відкривати клуби, інтернет-кафе. «Загалом людей всюди багато, як нічого й не було», — додає українка. Щодо навчання, то в деяких провінціях відновилися заняття у школах, навчальний семестр в університетах має початися з вересня. Поки що виші перейшли на онлайн-навчання.

Зараз всіх іноземців, які прилітають у Китай, відразу розміщують у готелях на карантин за власний кошт — це близько 100 дол. за добу. Багато іноземців прилітають вже інфікованих. Так, нещодавно прибув борт із Канади, де було 43 хворих на коронавірус.

Коли почався карантин, кожній квартирі видавали перепустки, що дозволяли одній людині вийти на вулицю раз на два дні. Жодної інформації про штрафи за порушення карантину дівчина не зустрічала, адже всюди охорона, і без перепустки вийти неможливо. А ось якщо хтось приховує свою хворобу, то і йому, і тим, хто йому допомагав, загрожує довічне ув’язнення. Нещодавно був випадок, коли інфікований коронавірусом китаєць повернувся з Європи додому і самотужки лікувався. І його, і його матір було засуджено довічно. А за навмисне розповсюдження вірусу ввели смертну кару.

Карантин по-канадськи

Про карантин у Канаді розповіла українка Тетяна, яка мешкає у місті Калгарі (провінція Альберта).

Як і в більшості країн світу, у Канаді також багато компаній перейшли на дистанційну роботу, торговельні центри, кафе, спортзали закриті, бізнеси скорочують робочі години або й зовсім закриваються. «В Канаді, якщо ти втрачаєш роботу через економічні причини, то маєш право податися на страхові виплати. Так от, лише минулого тижня понад 500 тис. канадців подалися на цю страховку. Моя сусідка по квартирі працює менеджером у магазині, який вже два тижні зачинений, але компанія виплачує їм зарплату. Однак, швидше за все, на початку квітня платити перестануть. Мені пощастило, я працюватиму з дому до кінця квітня», — розповідає Тетяна.

Автомобілів на вулицях майже немає. Рух багатьох автобусів скасували, а ті, що лишилися, перевозять максимум 10 пасажирів. Так само й у метро. «У супермаркетах дурдом... Туалетний папір, рис, вівсянку, консервовані супи — все порозгрібали. Магазинам довелося ввести обмеження: до трьох дюжин яєць на сім’ю і максимум дві великі пачки туалетного паперу», — каже українка.

Цього тижня заборонили будь-які збори, а також наголошують на важливості дотримання дистанції у два метри. Почали вводити штрафи і навіть хочуть запровадити кримінальну відповідальність за порушення умов самоізоляції. У Торонто нещодавно затримали інфіковану жінку, яка вирішила піти на прогулянку.

Канада виділила грошову допомогу медикам, поліції і всім структурам, що займаються підтримкою людей, які живуть на вулицях. Діє онлайн-програма, яка допоможе визначитися, як діяти у випадку появи симптомів коронавірусу.

«Нещодавно я була в лікарні, мала робити МРТ, у будівлі було взагалі порожньо. Тут по усіх соціальних мережах, у новинах і по радіо постійно повторюють, щоб ніхто не йшов до лікарень. Всі планові операції скасували і залишили лише термінові. Ну і, звичайно, освітні заклади зачинені. У нас найбільша кількість інфікованих людей у віці 30‒44 років», — резюмувала Тетяна.

Коронавірус у США: залишайтеся вдома

Із запровадженням жорсткого карантину у багатьох штатах місцевим мешканцям надсилали на телефони повідомлення про тимчасове припинення роботи всіх бізнесів, за виключенням життєво необхідних. «Залишайтеся вдома — ви граєте критично важливу роль у тому, щоб не розносити вірус», — йдеться у таких повідомленнях.

Як розповідають українці у США, у багатьох будівлях на кожному поверсі майже біля кожних дверей з’явилися настінні санітайзери, працівники отримали набори дезінфікуючих серветок. На деяких підприємствах з’явилися блок-пости з лікарями — без медичного огляду на робоче місце зась. Традиційно в умовах карантину скасовано різні збори, конференції, святкові заходи і церемонії, закриті навчальні заклади. Також традиційно — на полицях супермаркетів суттєво поменшало туалетного паперу, консервів, фаршів і санітайзерів. «Ми так і не змогли розгадати таємницю — чому зник туалетний папір? Але попри все це, паніки особисто я не помітив. Наш головний ворог — не коронавірус, а необізнаність і паніка», — пише Дорж Бату.

«В багатьох містах запровадили карантин (stay-at-home order), всі мають залишатися у домівках. Можна вийти в магазин, аптеку, лікарню. На вулиці можна прогулятися до парку, але за умови дотримання дистанції. Працюю з дому, але одночасно треба бавити дитину, оскільки дитсадки зачинено», — розповідає мешканка штату Орегон Вікторія.

Туманний Альбіон на карантині

«У нас lockdown (карантин) оголосили 23 березня тривалістю три тижні. Потім влада має переглянути це рішення — або послабити, або пролонгувати в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в країні», — розповідає мешканець Лондона Сергій.

За його словами, штраф за порушення умов карантину зараз незначний — 30 фунтів. Британцям можна один раз на день виходити на одне тренування, у магазин або аптеку, але обов’язково дотримуватися дистанції й не збиратися більш як удвох. Роботу метро скоротили на 80%, тому на деяких станціях була тиснява. Не всі дотримуються рекомендацій не виходити зайвий раз на вулицю, тож поліція має право спитати, куди йде людина, перевірити документи. «Водночас купа підлітків можуть бігати по вулицях, ніхто їх не ганяє. Сил поліції не вистачає на контроль за ситуацією, можливо, згодом залучать ще й військових», — каже Сергій.

Люди, чия робота це дозволяє, працюють з дому. Тим британцям, хто втратив можливість працювати через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу, мають відшкодовувати до 80% зарплатні.

За словами Тетяни, яка мешкає у Лондоні, на роботу в Британії зараз їздять ключові працівники — лікарі, вчителі, поліція, державні службовці, співробітники супермаркетів та аптек. Причому більшість шкіл закрито (перейшли на дистанційне навчання), але до шкіл дозволено ходити дітям ключових працівників. Всі магазини зачинено, окрім продуктових супермаркетів та аптек. Є обмеження на купівлю певних товарів — по дві одиниці в одні руки: туалетний папір, мило, паста, парацетамол, деякі види хімії, вітаміни.

Коронавірус у Польщі: карантин і компенсації

У Польщі уряд ухвалив рішення про закриття всіх університетів, шкіл і дитячих садочків ще 11 березня, а 14 березня були закриті кордони. Всі, хто повернувся з-за кордону, має залишатися на карантині протягом 14 днів, що контролює поліція. «Наприклад, поліцейські приходять під будинок, телефонують і просять підійти до вікна. Також є спеціальний додаток, по якому поліція може дізнатися твоє місцеперебування», — розповідає наша співрозмовниця Наталя.

Влада виділила 210 млрд злотих на допомогу бізнесу, який був вимушений зупинити роботу. Крім того, їх звільнили від сплати податків на три місяці. Батькам, які мусять залишитися з дітьми і не можуть вийти на роботу, також виплачують допомогу.

До 11 квітня в Польщі діє заборона збиратися більш як удвох. Вихід з дому лише за потреби: на роботу, в магазин, вигул тварини, — інакше штраф до 5000 злотих. А за недотримання правил карантину — штраф до 30 тис. злотих.

Коронавірус в Італії: карантин і надія на краще

З 23 березня уряд Італії запровадив нові обмеження: усе закрито, окрім закладів першої необхідності, на вулицю можна виходити тільки з поважної причини і обов’язково мати автосертифікат, який підтверджує мету виходу з дому. У разі його відсутності — штраф до 3000 євро або арешт на три місяці, розповідає мешканка Рима Ліля, яка вже третій тиждень працює на карантині вдома. Зокрема, для прогулянки з собакою не можна віддалятися з дому більш як на 200 метрів.