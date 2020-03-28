Пандемия коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2594-pandemiya-koronavirusa-kak-jivut-na-karantine-italiya-ssha-velikobritaniya-i-drugie-strany.html

Ракурс

Пандемия коронавируса и карантин, действующий в большинстве стран мира, внес значительные коррективы в повседневную жизнь миллиардов людей. «Ракурс» поинтересовался у украинцев, проживающих в Китае, Канаде, США, Великобритании, Италии и Польши, как изменился их быт в условиях борьбы с невидимым врагом и максимальной изоляции.

Коронавирус в мире: как сейчас живет Китай

По словам Анастасии, живущей в соседней провинции с Хубэй, откуда и распространился SARS-CoV-2, более двух недель назад из больниц выписали большинство пациентов, а также частично сняли карантин и разрешили работать.

«Многие фабрики, компании возобновили свою работу, но до сих пор выполняются все мероприятия, которые были при жестком карантине. Дезинфекция везде, без маски даже в лифт не пустят. У нас уже +28 и тяжело носить респиратор, но я в нем всегда и везде. Обязательно проверяют температуру: при входе в супермаркет, при выходе из дома, в метро, в автобусе — везде. В торговых центрах тепловизоры. На прошлой неделе я пошла с подругой в кафе — при входе нам измерили температуру и записали данные (телефон и паспорт). Если кто-то заболеет, его сразу найдут по камерам и посадят на карантин всех, кто был рядом. В самом кафе нас с подругой рассадили где-то на полметра друг от друга, все протерли дезинфицирующими средствами, дали антисептик на руки и опрыскали воздух. Запускают до десяти человек. Остальные могут взять напиток с собой или ждать на улице», — рассказывает Анастасия.

Спортзалы также работают, а с 1 апреля в Китае начнут открывать клубы, интернет-кафе. «В целом людей везде много, как ничего и не было», — добавляет украинка. Что касается обучения, то в некоторых провинциях возобновились занятия в школах, учебный семестр в университетах должен начаться с сентября. Пока что вузы перешли на онлайн-обучение.

Сейчас всех иностранцев, прилетающих в Китай, сразу размещают в гостиницах на карантин за свой счет — это около 100 долл. в сутки. Многие иностранцы прилетают уже инфицированные. Так, недавно прибыл борт из Канады, где было 43 больных коронавирусом.

Когда начался карантин, каждой квартире выдавали пропуска, позволяющие одному человеку выйти на улицу раз в два дня. Никакой информации о штрафах за нарушение карантина девушка не встречала, ведь везде охрана, и без пропуска выйти невозможно. А вот если кто-то скрывает свою болезнь, то и ему, и тем, кто ему помогал, грозит пожизненное заключение. Недавно был случай, когда инфицированный коронавирусом китаец вернулся из Европы домой и лечился самостоятельно. И он, и его мать были осуждены пожизненно. А за умышленное распространение вируса ввели смертную казнь.

Карантин по-канадски

О карантине в Канаде рассказала украинка Татьяна, проживающая в городе Калгари (провинция Альберта).

Как и в большинстве стран мира, в Канаде тоже многие компании перешли на дистанционную работу, торговые центры, кафе, спортзалы закрыты, частные предприятия сокращают рабочие часы или вовсе закрываются. «В Канаде, если ты теряешь работу по экономическим причинам, то имеешь право подать на страховые выплаты. Так вот, только на прошлой неделе более 500 тыс. канадцев подали на эту страховку. Моя соседка по квартире работает менеджером в магазине, который уже две недели закрыт, но компания выплачивает им зарплату. Но скорее всего, в начале апреля платить перестанут. Мне повезло, я буду работать из дома до конца апреля», — рассказывает Татьяна.

Автомобилей на улицах почти нет. Движение многих автобусов отменили, а те, что остались, перевозят максимум 10 пассажиров. Так же и в метро. «В супермаркетах дурдом... Туалетную бумагу, рис, овсянку, консервированные супы — все разгребли. Магазинам пришлось ввести ограничения: до трех дюжин яиц на семью и максимум две большие пачки туалетной бумаги», — говорит украинка.

На этой неделе запретили любые собрания, а также подчеркивают важность соблюдения дистанции в два метра. Начали вводить штрафы и даже хотят ввести уголовную ответственность за нарушение условий самоизоляции. В Торонто недавно задержали инфицированную женщину, которая решила пойти на прогулку.

Канада выделила денежную помощь медикам, полиции и всем структурам, занимающимся поддержкой людей, живущих на улицах. Действует онлайн-программа, которая поможет определиться, как действовать в случае появления симптомов коронавируса.

«Недавно я была в больнице, должна была делать МРТ, в здании было вообще пусто. Здесь по всем социальным сетям, в новостях и по радио постоянно повторяют, чтобы никто не шел в больницы. Все плановые операции отменили и оставили только срочные. Ну и, конечно, образовательные учреждения закрыты. У нас самое большое количество инфицированных людей в возрасте 30‒44 лет», — резюмировала Татьяна.

Коронавирус в США: оставайтесь дома

С введением жесткого карантина во многих штатах местным жителям присылали на телефоны сообщения о временном прекращении работы всех бизнесов, за исключением жизненно необходимых. «Оставайтесь дома — вы играете критически важную роль в том, чтобы не разносить вирус», — говорится в таких сообщениях.

Как рассказывают украинцы в США, во многих зданиях на каждом этаже почти у каждой двери появились настенные санитайзеры, работники получили наборы дезинфицирующих салфеток. На некоторых предприятиях появились блокпосты с врачами — без медицинской проверки на рабочее место нельзя. Традиционно в условиях карантина отменены различные собрания, конференции, праздничные мероприятия и церемонии, закрыты учебные заведения. Также традиционно — на полках супермаркетов существенно меньше туалетной бумаги, консервов, фаршей и санитайзеров. «Мы так и не смогли разгадать тайну — почему исчезла туалетная бумага? Но несмотря на все это, паники лично я не заметил. Наш главный враг — не коронавирус, а неосведомленность и паника», — пишет Дорж Бату.

«Во многих городах ввели карантин (stay-at-home order), все должны оставаться дома. Можно выйти в магазин, аптеку, больницу. На улице можно прогуляться в парк, но при условии соблюдения дистанции. Работаю из дома, но одновременно надо нянчить ребенка, поскольку детсады закрыты», — рассказывает жительница штата Орегон Виктория.

Туманный Альбион на карантине

«У нас lockdown (карантин) объявили 23 марта продолжительностью три недели. Затем власть должна пересмотреть это решение — либо ослабить, либо пролонгировать в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране», — рассказывает житель Лондона Сергей.

По его словам, штраф за нарушение условий карантина сейчас незначительный — 30 фунтов. Британцам можно один раз в день выходить на одну тренировку, в магазин или аптеку, но обязательно соблюдать дистанцию и не собираться группами больше двух. Работу метро сократили на 80%, поэтому на некоторых станциях была давка. Не все придерживаются рекомендаций не выходить лишний раз на улицу, поэтому полиция имеет право спросить, куда идет человек, проверить документы. «В то же время куча подростков могут бегать по улицам, никто их не гоняет. Сил полиции не хватает на контроль за ситуацией, возможно, вскоре привлекут еще и военных», — говорит Сергей.

Люди, чья работа это позволяет, работают из дома. Тем британцам, кто потерял возможность работать из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, должны возмещать до 80% зарплаты.

По словам Татьяны, которая живет в Лондоне, на работу в Британии сейчас ездят ключевые работники — врачи, учителя, полиция, государственные служащие, сотрудники супермаркетов и аптек. Причем большинство школ закрыто (перешли на дистанционное обучение), но в школы разрешено ходить детям ключевых работников. Все магазины закрыты, кроме продуктовых супермаркетов и аптек. Есть ограничения на покупку определенных товаров — по две единицы в одни руки: туалетная бумага, мыло, паста, парацетамол, некоторые виды химии, витамины.

Коронавирус в Польше: карантин и компенсации

В Польше правительство приняло решение о закрытии всех университетов, школ и детских садов еще 11 марта, а 14 марта были закрыты границы. Все, кто вернулся из-за границы, должны оставаться на карантине в течение 14 дней, что контролирует полиция. «Например, полицейские приходят под дом, звонят и просят подойти к окну. Также есть специальное приложение, по которому полиция может узнать твое местонахождение», — рассказывает наша собеседница Наталья.

Власти выделили 210 млрд злотых в помощь бизнесу, который был вынужден остановить работу. Кроме того, их освободили от уплаты налогов на три месяца. Родителям, которые должны оставаться с детьми и не могут выйти на работу, также выплачивают пособие.

До 11 апреля в Польше действует запрет на то, чтобы собираться группами больше двух человек. Выходить из дома можно только по необходимости: на работу, в магазин, выгул животного, — иначе штраф до 5000 злотых. А за несоблюдение правил карантина — штраф до 30 тыс. злотых.

Коронавирус в Италии: карантин и надежда на лучшее

С 23 марта правительство Италии ввело новые ограничения: все закрыто, кроме учреждений первой необходимости, на улицу можно выходить только по уважительной причине и обязательно иметь автосертификат, подтверждающий цель выхода из дома. В случае его отсутствия — штраф до 3000 евро или арест на три месяца, рассказывает жительница Рима Лиля, которая уже третью неделю работает на карантине дома. В частности, для прогулки с собакой нельзя отходить от дома больше чем на 200 метров.