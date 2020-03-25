Карантин в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2592-karantin-v-ukraine-sokrascheniya-i-uvolneniya.html

Ракурс

Сейчас нужно быть готовыми к тому, что жесткие мероприятия в связи с карантином в Украине нанесут удар по экономике, и особенно тяжелые испытания ждут наемных сотрудников и мелкий и средний бизнес, который очутится на грани выживания.

Недавно мы писали о том, как наемным сотрудникам оформить отпуск за свой счет, если в семье есть дети и присматривать за ними на период карантина некому. Сегодня посмотрим на проблему с другой стороны — со стороны работодателей, которые во время вынужденного простоя не в состоянии платить своим сотрудникам даже часть зарплаты, поэтому вынуждены думать о сокращениях и увольнениях на период карантина в Украине.

О сокращении «сегодня на сегодня» во время карантина в Украине 2020 не может быть и речи

Свое мнение по вопросу увольнений в период карантина высказала эксперт по трудовым отношениям и кадровому делопроизводству Виктория Бондарчук:

— В последнее время все больше обращаются клиентов-работодателей, которым пришлось на время карантина закрыть операционную деятельность, с вопросом: что делать с сотрудниками, которых мы отправили на простой, но уже сейчас понимаем, что даже 2/3 оклада не из чего платить? Можно ли сократить сотрудников или отправить в отпуск без сохранения заработной платы? Первое, на что хочу обратить внимание, — ни о каком сокращении «сегодня на сегодня» не может быть и речи. И вот почему:

Сокращение персонала или увольнение на период карантина в Украине по инициативе работодателя — длительная и крайне сложная процедура, требующая соблюдения многих нюансов и норм трудового законодательства. Она растягивается, как правило, на пару месяцев. Работодателей будут штрафовать за незаконное увольнение сотрудников во время карантина, штраф — до 51 тыс. грн. В главном следственном управлении Нацполиции советуют сообщать о фактах незаконного увольнения в письменной форме или звонить по номеру 102. Кроме штрафа работодателям может грозить лишение права занимать определенные должности или исправительные работы сроком до двух лет.

Выводы очевидны: если уж увольнение — единственный выход, то увольнять работника можно только по собственному желанию.

Добровольно-принудительно за свой счет

Второе: с 17 марта 2020 года у работодателя появился вариант отправить сотрудников в отпуск за свой счет «добровольно-принудительно» на все время карантина в Украине: парламент дополнил ч. 1 ст. 26 закона «Об отпусках» и разрешил превысить 15 дней отпуска без оплаты по согласованию сторон. Основной нюанс — обоюдное согласие сторон, то есть должно быть заявление от сотрудника о предоставлении данного отпуска и согласие работодателя предоставить этот отпуск. При этом работник не теряет права в будущем, до конца 2020 года, использовать по согласованию с работодателем дополнительно еще 15 дней отпуска без сохранения заработной платы.

И помним о том, что основания для отпуска без сохранения зарплаты согласно ч. 3 ст. 26 и п. 3-1 ч. 1 ст. 25 закона «Об отпусках» — разные.

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Пока что карантин объявлен до 3 апреля, но не исключено, что чрезвычайные меры будут продлены, и это будет тяжелым испытанием для экономики и вызовет массу вопросов, касающихся нюансов трудовых отношений не только в условиях карантина в Украине, но и в ситуации, когда страна будет возвращаться к нормальной жизни. Поэтому мы и дальше будем отслеживать эту тему.