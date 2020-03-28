На Донбасі знову стріляють, є поранені. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n135906-na-donbasi-boyovyky-poranyly-dvoh-viyskovyh-zsu-odyn-u-vajkomu-stani.html

Ракурс

На Донбасі сьогодні проросійські бойовики знову вчинили акт агресії. Найманці, які контролюються Російської Федерацією, змогли поранити двох бійців ООС.

Так із стрілецької зброї ворог обстріляв позиції українських військовослужбовців біля населеного пункту Шуми в Донецькій області. Агресори важко поранили одного бійця. Про це 28 березня повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Крім того, поблизу населеного пункту Хутір Вільний у Луганській області працював ворожий снайпер. Кульове поранення дістав український військовослужбовець, його стан здоров’я середньої важкості. Пораненим бійцям надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталів.

У штабі ООС запевняють, що українські військовослужбовці дали підконтрольним Росії бойовикам адекватну відповідь. Наразі командування уточнює втрати ворога.

Вчора, 27 березня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

Нагадаємо, 18 лютого проросійські бойовики атакували під Золотим позиції українських військовослужбовців із забороненої мінськими угодами зброї. Внаслідок агресії загинув один боєць сил ООС, четверо дістали поранення.