На Донбассе снова стреляют, есть раненые. Фото: flickr.com

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Ракурс

На Донбассе сегодня пророссийские боевики снова совершили акт агрессии. Наемники, которые контролируются Российской Федерацией, смогли ранить двух бойцов ООС.

Из стрелкового оружия враг обстрелял позиции украинских военнослужащих возле населенного пункта Шумы в Донецкой области. Агрессоры тяжело ранили одного бойца. Об этом 28 марта сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, вблизи населенного пункта Хутор Свободный в Луганской области работал вражеский снайпер. Пулевое ранение получил украинский военнослужащий, его состояние здоровья средней тяжести. Раненым бойцам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпитали.

В штабе ООС уверяют, что украинские военнослужащие дали подконтрольным России боевикам адекватный ответ. Сейчас командование уточняет потери врага.

Вчера, 27 марта, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Напомним, 18 февраля пророссийские боевики атаковали под Золотым позиции украинских военнослужащих из запрещенного минскими соглашениями оружия. Вследствие агрессии погиб один боец сил ООС, четыре получили ранения.