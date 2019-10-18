Разведение сил на Донбассе. Фото: Adam Jones / Flickr

https://racurs.ua/2465-razvedenie-sil-na-donbasse-mir-ne-luboy-cenoy.html

Ракурс

Поможет ли разведение сил на Донбассе прекратить боевые действия на востоке страны и как будет выглядеть это «прекращение войны» для самого Донбасса и всей Украины? На сегодня это самый обсуждаемый вопрос в обществе — на всей территории нашей страны, включая оккупированные районы.

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Мнения по поводу необходимости разведения сил на Донбассе разделились. Однако в само разведение в обозримом будущем, пожалуй, не верит никто. И даже не потому, что не соблюдается главное условие — режим тишины. А потому, что многим в ОРДЛО и РФ это невыгодно.

Разведение сил на Донбассе: «Конечно, перед этим Путин захочет отхватить еще чуток. Возможно, Мариуполь»

Геннадий, 50-летний предприниматель, вынужденный переселенец из ОРДО, Киев:

«В случае потери Украиной новых территорий будут очередные волны вынужденных переселенцев. Как ни крути, но если конфликт не решать, то новые потери рано или поздно будут неизбежны. А если честно, то без введения миротворцев этот конфликт не имеет решения.

Конечно, перед этим Путин захочет отхватить еще чуток. Возможно, Мариуполь и еще что-то, что «плохо лежит». Причем, скорее всего, это будет договорняк. Если о вводе миротворцев договорятся сильные мира сего, то Путин захватит Мариуполь, что формально станет поводом для введения миротворцев.

Просто так миротворцев еще никто никогда не вводил. Перед вводом всегда и везде была эскалация конфликта. Поэтому вариантов два — либо Минск на условиях Путина, либо введение миротворцев, но тогда эскалация неизбежна.

Мариуполь оставили украинским только потому, что всем нужна была серая зона с портом. Всем — от Ахметова и Порошенко до Путина и Меркель. Суперконвертационный трансъевропейский центр. Ведь на чем работает Дарницкая ТЭЦ зимой в Киеве? На донецком угле, так же, как и 10 лет назад. Только уголь этот идет другим путем (через РФ) и кормит гораздо больше людей и гораздо сытнее. Вот через тот порт и двигались уголь и металл. Если серые зоны будут ликвидированы и территории станут а-ля Приднестровье, Путин приберет Мариуполь к рукам.

Просто так миротворцев еще никто никогда не вводил. Перед вводом всегда и везде была эскалация конфликта. Поэтому вариантов два — либо Минск на условиях Путина, либо введение миротворцев, но тогда эскалация конфликта неизбежна. А разведение сил на Донбассе — это не более чем картинка, которую нужно показать миру. Мол, смотрите, мы сделали все, что могли, и даже больше. Это и станет краеугольным камнем для введения миротворцев.

Выходить на марши против капитуляции нужно было, когда подписывали Минские соглашения, сейчас считаю это глубочайшей провокацией.

Никакой интеграции Донбасса не будет. Для этого нужно обоюдное желание, а его нет ни у одной из сторон. В ОРДЛО грозятся запустить поезд на Питер и Москву. На Киев почему-то не запускают. Да и сам Киев этого не особо хочет.

Катастрофы в разведении сил на Донбассе нет. По большому счету, это не повлияет ни на что. Если бы из Дебальцево пацанов вывели вовремя, ничего бы страшного не произошло. Жизни сохранились бы. А сейчас и подавно — ничего страшного в разведении нет. Страшно другое — если разведение будет сорвано по вине Украины. Вот тогда мы не дождемся вообще никакой помощи. Выходить на марши против капитуляции нужно было, когда подписывали Минские соглашения, сейчас считаю это глубочайшей провокацией».

Разведения сил на Донбассе не будет?

Андрей, бывший металлург, вынужденный переселенец из ОРДО в Бахмут, 50 лет:

«Разведения сил на Донбассе однозначно не будет. Так не бывает. В случае отхода ВСУ оккупанты в лучшем случае останутся на своих местах, в худшем — займут оставленные нашими военными позиции. Как и вышло в Станице Луганской — россияне не отошли ни на метр, но зато чувствуют себя теперь там хозяевами.

В серых зонах начнутся репрессии по отношению к проукраинскому населению оставленных населенных пунктов. Естественно, увеличится поток беженцев. Иногда даже помимо воли самого человека. Как было в Донецке? Оккупанты поднимают неугодного им человека с постели и в одних трусах, без денег и документов, вывозят на нулевой украинский блокпост. Или вывозят после того, как подержали на подвале и обобрали. Я против разведения сил на Донбассе».

Семейная пара вынужденных переселенцев из ОРДО в Киев, 40 лет:

«Мы — за разведение сил на Донбассе. Смысл друг друга колбасить на этой позиционной войне, когда уже ясно, что никто ни на Киев, ни на Москву не пойдет. Сторонники войны «воюют» на диванах. А жителей неподконтрольных территорий коснулась война — в их дома попадали снаряды, нашим родителям прилетало. Некоторые лишились жилья и хотят, чтобы прекратили стрелять».

Виталий Баранов, командир обороны Донецкого аэропорта с января 2015 года, ныне глава Всеукраинской общественной организации «Объединенные войной. 90 батальон»:

Если мы разбираем фортификационные сооружения, то снова зайти на свои рубежи у нас не будет возможности.

«Я против разведения сил на Донбассе. Каждый метр мы добывали с кровью, с гибелью своих хлопцев. А в природе пустоты не бывает. Если мы уходим, значит, зайдут оккупанты. И мы снова будем класть своих хлопцев, чтобы отвоевать эти метры. А почему мы должны отступать вглубь — от своих границ? Сейчас 1 км уступим, потом еще и еще? И если мы разбираем фортификационные сооружения, то снова зайти на свои рубежи у нас не будет возможности, как говорит министр иностранных дел, ничего не понимающий в тактике и стратегии. Давайте Офис президента перенесем в Золотое, чтобы он понял, как это — жить в серой зоне».

Разведение сил на Донбассе превратит поселки в серую зону

Анастасия Ванина, 32 года, глава общественной организации Краматорска «Справа громад», пережила оккупацию Краматорска, не покидая города, была военным волонтером, ее отец был добровольцем на фронте:

Агрессор, пользуясь разведением сил на Донбассе, может пойти вглубь страны.

«Я против разведения сил на Донбассе. Его условия уже не соблюдаются противником. У нас нет основания верить оккупантам. Те населенные пункты, вокруг которых будет разведение, станут серой зоной, где якобы не будет никаких войск, а правопорядок будет обеспечивать полиция. Но пустоты не бывает. Так не будет. И почему мы должны двигаться назад, оставляя свою территорию?

Если ранее ставился вопрос о разведении крупнокалиберного оружия, то сейчас уже вопрос о разведении и пехоты — солдат. То есть мы превращаем поселки в серую зону, оставляя там людей. Как будет осуществляться обеспечение этих поселков, кто гарантирует украинцам в серых зонах безопасность? Кто будет идентифицировать тех, кто будет ходить в эти серые зоны? Туда могут войти переодетые в гражданское боевики и вырезать всех, кто поддерживает Украину.

Агрессор, пользуясь разведением сил на Донбассе, может пойти вглубь страны. Например, отойдем из Широкино, откроем дорогу на Мариуполь и далее — на Запорожье. Отойдем от Песок, но это дорога на Покровск — значит, на Днепр. Мы отойдем из Золотого и Станицы Луганской — откроем дорогу на Харьков.

Сам Штайнмайер, который свою «формулу» выполнения Минских соглашений нигде не прописал, понимает, что конфликт на Донбассе не гражданский, но предлагает решить его как гражданский. А куда денутся оккупанты с нашей территории? Они наденут голубые каски миротворцев? Стоим на своем, наращиваем мускулы и боремся за усиление санкций!»

Разведение сил на Донбассе: пусть приезжают и посидят в окопах

Руслан Пустовойт, Герой Украины, полный кавалер ордена «За мужество», легендарный мариупольский разведчик:

«Прежде чем принимать какое-то решение, пусть бы приехали сюда и посидели в окопах, когда с наших позиций трехсотых увозят каждый день, когда продолжаем хоронить и двухсотых. Я потерял на Широкинском направлении более десяти человек, прежде чем над Широкино появился наш флаг. В феврале 2016 года я собственноручно установил украинский флаг на школе, за которую отдали свои жизни наши молодые ребята, можно сказать, наши дети.

Если уйдут ВСУ, то мы — ветераны и добровольцы — останемся, найдем оружие и не отойдем ни на шаг.

Эта земля, которую я возвращал из-под российского сапога, полита моей кровью. Я не могу допустить, чтобы российский сапог снова ее топтал. Я дважды был ранен, дважды умирал, чтобы освободить маленький клочок этой земли. Если уйдут ВСУ, то мы — ветераны и добровольцы — останемся, найдем оружие и не отойдем ни на шаг.

Если мы отойдем на 5 км, оставив свои оборудованные позиции в Широкино, Талаковке, Гнутово... Это все 15 км от Мариуполя. Куда мы отойдем в зиму? Я приглашаю президента и его окружение — министров, а также нардепов — провести с недельку в курортном городе Широкино, а затем построить новые фортификационные сооружения в новых точках, вгрызаясь в промерзлую землю. Если ВСУ отойдут, то невозможно будет обеспечить охрану нашей морской границы, и откроется дорога на Запорожье, а Мариуполь может стать серой зоной».

Украины в Донбассе не будет — это никому не выгодно

Роман Манекин, уроженец оккупированной Макеевки, ныне гражданин России, с 2014 года проживающий в Донецке, рупор оккупантов, написал в мессенджере «Телеграм»:

«Украина не войдет в Донецк. Не потому, что это невозможно: на самом деле, на линии противостояния все разрушено, причем с обеих сторон — нет уже никаких «второй» и «третьей» линий обороны со стороны Украины, все разворовали. Украина не войдет в Донецк, потому что это никому не выгодно.

Американцам нужна не победа в донбасском конфликте, а чтобы конфликт длился бесконечно, отвлекая РФ от других насущных геополитических задач. Им нужно, чтобы Украина и Россия бесконечно изматывали друг друга.

Украине Зеленского вообще не нужен Донбасс. То есть формально он, конечно, за территориальную целостность Украины. Но, по сути, ему важно прекратить вооруженное противостояние в Донбассе, чтобы сосредоточиться на демонтаже социального государства в самой Украине. Второе принесет большие деньги и позволит упрочить его личную власть.

Кремль не может допустить реального возвращения Украины в Донбасс, потому что противостояние тут же перекинется в район Крыма, с одной стороны, а с другой — начнутся проблемы в национальных анклавах внутри России. Это — прямая угроза существованию РФ. Путин на это не пойдет ни при каких обстоятельствах!

Европа, если реализуется «Минск-2», может стать полновластной хозяйкой в Донбассе, как стала хозяйкой на Балканах. Причем мирным путем, в статусе «миротворца» и за относительно небольшие деньги, которые пойдут на подкуп местных муниципальных элит. Это — большой соблазн! Европе не нужно, чтобы Донбасс стал украинским.

Естественно, это не нужно сторонникам ДНР в самом Донецке. Если Украина придет в Донбасс, нас даже не повесят — четвертуют. Кто же заинтересован в возвращении Донбасса Украине? Исключительно украинские националисты! Так что Украины в Донбассе не будет — забудьте об этом!»

Разведение сил на Донбассе: за интеграцию с Россией, только за счет Украины

Наталья Журбенко, волонтер, советник главы Станично-Луганской районной администрации:

«Я луганчанка, вынужденная переселенка в Станицу Луганскую. Я пять лет живу там, где линия размежевания — это линия фронта, и солдаты стоят прямо на нуле, видя друг друга. Я всегда была противником разведения сил на Донбассе. В 2016 году нас слышали. Станица расцвела за эти три года. А теперь у нас появилась серая зона, где уже оказалось государственное учреждение: БТИ и государственный нотариус с государственными печатями.

Полиция патрулирует Станицу до 12 ночи, потом с 7 утра. За это время сюда можно занести и слона в обертке. Только если рядом будут находиться наши военные, мы, патриотические силы Станицы, сможем быть спокойны. Нельзя отводить войска, иначе здесь будет ЛНР. Они не отошли ни на шаг, не убрали своих флагов и огневых точек и демонстративно покрыли железом крышу на своем КПВВ».

Волонтер из Золотого Марина Данилкина:

«Я не могу уезжать в Киев на марши, потому что боюсь, что вернусь домой в ЛНР. И мне некуда уезжать: с оккупацией Луганска я уже однажды лишилась работы. Многие ее лишились. А кто будет работать в серой зоне, какой банк сюда зайдет?»

Юрист, 52 года, бывший житель Донецка, вынужденный переселенец в Киев:

«Я за разведение сил на Донбассе. Тем, кто там присосался к краникам в ОРДЛО, этого не хочется, они боятся. Но простые смертные уже задыхаются от нищеты и бесперспективности. Они ждут разведения любым путем. Есть еще предприниматели, которые очень ждут интеграции в Украину, возвращения законодательного поля, снятия экономической блокады ОРДЛО. И раз уж мы не можем наступать и освобождать территории военным путем, то зачем парни гибнут в этой бесконечной обороне? А кто не ждет Украину, побегут в РФ — поэтому им так активно там выдают паспорта».

Дончанка, 45 лет, живет в оккупации, сохранила украинский паспорт и надежду на восстановление целостности Украины:

«Я против разведения сил на Донбассе. Потому что я вижу, как выглядит этот сценарий «по-донецки» — то есть глазами патриотов и глазами тех, кого вырастили оккупанты в Донецке за эти пять лет.

Нужен какой-то стимул, чтобы люди терпели оккупантов: они должны думать, что их «защищают». И если ранее взрывали что-то где-то на задворках, напоминая, что «укроДРГ» есть, то после разведения сил на Донбассе начнут взрывать везде, с жертвами.

Представим: развели силы, наступила тишина. Народ сидит день, два и начинает искать — а где враг? А его нет. В абсолютной тишине народ начнет думать и осознавать, что жизнь его, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И никто ему не виноват: затопленные шахты и остановленные заводы ни на какие «укроДРГ» не спишешь. А те, кто все же присосался к краникам распределения «российской помощи», найдут врага. Начнется «массовое нашествие укроДРГ». Погаснуть этому никто не даст, это будет тлеть. Потому что нужен какой-то стимул, чтобы люди терпели оккупантов: они должны думать, что их «защищают». И если ранее взрывали что-то где-то на задворках, не травмируя никого, но таким образом напоминая, что «укроДРГ» есть, а мы вам нужны, чтобы от них «защищать», то после разведения сил на Донбассе начнут взрывать везде, с жертвами. Чтобы народ не начал сходить с ума от грустных мыслей.

Замороженный конфликт, на мой взгляд, — тоже не решение проблемы. Я за военный путь освобождения Донбасса, как бы это ни было больно. Хотя это коснется и моей семьи. А те, кто думает иначе, кто за разведение сил на Донбассе, тот питает иллюзии, что заживем, как Швейцария, соблюдая нейтралитет и дружа со всеми. Они надеются, что сюда приедет фура с надписью «Ощадбанк», забитая деньгами, которая круглосуточно будет раздавать недоплаченные пенсии и социальные выплаты с индексацией. Вы же нас украинцами считаете, значит, платите «на детей» и «на погребение». Это то, ради чего многие готовы на разведение сил. При этом украинский язык им не нужен, Бандера не наш герой, и вообще нечего украинских националистов тут плодить. В общем, пусть все останется как есть, мы за интеграцию с Россией, только за счет Украины. Вот что думают те, для кого прописана «формула Штаймайера».

Подготовила Марина БУРУНДУК