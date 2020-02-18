Война на Донбассе: военные сообщили официальные данные о потерях под Золотым, фото — Фейсбук В.Дейнеги

https://racurs.ua/n133862-voennye-soobschili-oficialnye-dannye-o-poteryah-pod-zolotym.html

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Бой вблизи района разведения войск под Золотым завершился. Пресс-служба операции Объединенных сил сообщила об официальных потерях Вооруженных сил возле Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольного.

Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения. Позиции украинских защитников не потеряны. В ООС рассказали также об одном погибшем оккупанте, пятерых тяжелораненых.

Противник запросил режим тишины. Подразделения Объединенных сил адекватно ответили противнику и удержали полный контроль над ситуацией, — говорится в официальном сообщении.

Военные заверили, что ситуация контролируется, а в готовности к применению находятся подразделения резерва.

Ранее в соцсетях сообщили о четырех погибших, пятеро раненых, несколько военных ВСУ взяли в плен. Сегодня утром боевики пытались прорвать линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активному наступлению и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.