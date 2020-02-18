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Ракурс
Война на Донбассе: соцсети рассказали о четырех погибших и пяти раненых под Золотым, фото — Фейсбук А.Смолий

Соцсети сообщили о потерях под Золотым: четверо погибших, пятеро раненых, нескольких взяли в плен (КАРТА)

18 фев 2020, 10:20
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Во время утренней атаки российских оккупантов на Донбассе Вооруженные силы понесли потери. В соцсетях сообщили о четырех погибших, пятерых раненых, нескольких военных ВСУ взяли в плен.

О таких последствиях атаки 18 февраля под Золотым написал активист и блогер Виталий Смолий. Сообщения Telegram-канала «Последний блок-пост „Нет Капитуляциии“» подтверждают эти данные.

Напомним, что сегодня утром боевики пытались прорвать линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения.

Блогеры обратили внимание на то, что в официальных сообщениях ООС не рассказывают о том, что бои проходят в районе разведения у Золотого.

Источник: Ракурс


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