Война на Донбассе: боевики атаковали украинские позиции в районе Золотого, есть потери

В зоне ООС обострения ситуации, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/n133859-voyna-na-donbasse-boeviki-atakovali-ukrainskie-pozicii-v-rayone-zolotogo-est-poteri.html

Ракурс

Российские боевики сегодня утром атаковали позиции украинских войск на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, расположенных в районе города Золотого Луганской области, где осенью прошлого года произошло разведение сил.

Среди украинских военнослужащих есть потери. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Враг обстреливает позиции украинских войск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием оккупанты перешли в наступление и предприняли попытку пройти линию разграничения.

По информации журналиста Юрия Бутусова, атака российско-оккупационных войск началась в 5.00 утра.

«Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка», — отмечает журналист в своем Фейсбуке.

Украинская артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы.

По его словам, ситуация на фронте очень тяжелая, таких масштабных боевых действий на Донбассе не было с 2018 года.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко недавно сообщил, что одним из вопросов, которые украинская сторона планирует поднять на следующем саммите «нормандской четверки», предварительно запланированном на апрель этого года, будет прекращение огня на Донбассе и передачи Украине границы в ОРДЛО.