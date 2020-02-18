Пристайко рассказал о следующем нормандском саммите. Фото: УНИАН

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Нормандский саммит состоялся в Париже в декабре прошлого года. Стороны планируют провести еще одну встречу глав Украины, Франции, Германии и России. Она предварительно запланирована на апрель 2020 года.

В рамках следующего нормандского саммита Украина планирует обсудить освобождение граждан, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также в РФ. Также украинская делегация поднимет вопрос прекращения огня на Донбассе и передачи Украине границы в ОРДЛО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова».

В частности, во время следующей встречи Украина планирует поднять вопрос о создании рабочей группы, которая займется вопросом передачи границы Украине. Она будет заниматься всеми вопросами, касающимися передачи границы под полный контроль Украине, в частности, сколько для этого нужно этапов, усилий, времени и другое.

По словам Пристайко, контролировать границу с украинской стороны должны украинские пограничники.

Также Украина планирует поднять вопросы о прекращении огня на Донбассе, следующем освобождении граждан, допуске представителей Красного креста на неподконтрольную Украине территорию. Кроме того, глава МИД добавил, что следующий обмен может произойти до второго нормандского саммита.

Напомним, ранее в России заявили, что решение о проведении следующей встречи в рамках нормандского саммита будет принято «исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей». Главным условием со стороны РФ является «продвижение по комплексу договоренностей» как в области безопасности, так и в политической сфере.